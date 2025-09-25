Η Ελλάδα και η ελληνική κουζίνα στο επίκεντρο του MasterChef UK Finals Week

Αναμφίβολα το Master Chef είναι ένα από τα πιο γνωστά και δημοφιλή μαγειρικά show παγκοσμίως. Για περισσότερο από 20 χρόνια, η εκπομπή προβάλλεται ετησίως σε πάνω από 200 χώρες σε όλο τον κόσμο (συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας).

Τα δικαιώματα προβολής του Master Chef ανήκουν στη Shine TV. Κάθε χώρα όμως φροντίζει, μέσω της παραγωγής της εκπομπής, να αναδεικνύει τη γαστρονομία της δικής της χώρας κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της κάθε σεζόν.

Ένα απρόσμενο email από την παραγωγή του MasterChef UK

Για αυτό και η έκπληξή μου ήταν τεράστια, όταν πριν καιρό, δέχθηκα ένα email από την αγγλική παραγωγή του Master Chef. Η παραγωγή της εκπομπής, επίλεξε την ελληνική κουζίνα και τη χώρα μας για το πιο απαιτητικό challenge των Finals Week.

Πριν μερικούς μήνες, έζησα μία μοναδική εμπειρία στα γυρίσματα του MasterChef UK στην Αθήνα, όπου είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την Ελλάδα και να μυήσω τους διαγωνιζόμενους σε παραδοσιακές συνταγές της χώρας μας.

Ένα τηλεοπτικό ταξίδι που έφερε στο διεθνές προσκήνιο την αυθεντικότητα, τη δημιουργικότητα και το πάθος που κρύβεται πίσω από κάθε ελληνικό πιάτο.

Διπλός ρόλος: Μέντορας και κριτής

Στο κάλεσμά τους ανταποκρίθηκα αμέσως. Η χαρά μου ήταν μεγάλη καθώς μου ζήτησαν να συμμετέχω με διπλό ρόλο: ως μέντορας σε μία από τις δοκιμασίες αλλά και ως κριτής μαζί με άλλους εκλεκτούς συναδέλφους στην τελική δοκιμασία.

Η συγκίνησή μου ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η χώρα μας και η ελληνική κουζίνα θα ταξίδευαν σε όλο τον κόσμο.

Ένα ελληνικό τραπέζι γεμάτο παράδοση

Συζητώντας μαζί τους τα challenges, πρότεινα αρχικά – αντί για το κλασικό format του διαγωνισμού – να δημιουργήσουμε ένα αυθεντικό ελληνικό τραπέζι με πιάτα από κάθε γωνιά της χώρας.

Τόνισα ότι η ελληνική κουζίνα δεν είναι μία και ενιαία, αλλά ένα μωσαϊκό από τοπικές κουζίνες και παραδόσεις. Είναι μοίρασμα, παρέα, οικογένεια, φιλοξενία και ζεστασιά – όλα όσα την κάνουν ξεχωριστή και μοναδική στον κόσμο.

Γυρίσματα μέσα στη φύση: Το σκηνικό της Ελλάδας

Η παραγωγή αγκάλιασε την ιδέα και τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε έναν υπαίθριο χώρο γεμάτο αμπέλια, ελαιόδεντρα και μποστάνια. Εκεί, μέσα στη φύση, στρώθηκε το μεγάλο ελληνικό τραπέζι του αγγλικού MasterChef ώστε να αποτυπωθεί η αυθεντική εικόνα της Ελλάδας.

Στο επίκεντρο: Οι πρώτες ύλες της ελληνικής κουζίνας

Στο επίκεντρο της δοκιμασίας βρέθηκαν τα χόρτα, τα βότανα, τα θαλασσινά, το κρέας, τα όσπρια, το ελαιόλαδο και το κρασί – υλικά που αποτελούν την ψυχή της ελληνικής κουζίνας. Κάθε πρώτη ύλη είχε το δικό της συμβολισμό στο μενού.

Έμπνευση για τους διαγωνιζόμενους

Το πιο σπουδαίο αποτέλεσμα ήταν πως, στο τέλος, οι διαγωνιζόμενοι εμπνεύστηκαν από την Ελλάδα και δημιούργησαν το δικό τους ελληνικό μενού, αποδεικνύοντας ότι η κουζίνα μας μπορεί να συγκινήσει και να εμπνεύσει chefs σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Η επόμενη ημέρα της δοκιμασίας είχε ξανά στο επίκεντρο την ελληνική παράδοση και τις ποιοτικές πρώτες ύλες. Οι 4 συμμετέχοντες κλήθηκαν να ετοιμάσουν ένα menu degustation και να εντυπωσιάσουν με τις δημιουργίες τους, χρησιμοποιώντας ελληνικά υλικά και τεχνικές μαγειρικής.

Σε έναν ιδιαίτερο χώρο, πάνω στη θάλασσα, μαζί με εκλεκτούς συναδέλφους και λάτρεις της γαστρονομίας, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της Finals Week του Master Chef.

Κριτές Finals Week MasterChef UK

Alexia Lodge uk Embassy – Τάσος Μητσελής FNL Guide

Chefs: Αργυρώ Μπαρμπαρίγου – Νίκος Ρούσσος – Παναγιώτης Γιακαλής – Αλέξανδρος Τσιοτίνης

Η ελληνική κουζίνα ταξιδεύει παγκοσμίως

Η συγκεκριμένη προβολή ανοίγει τον δρόμο ώστε η ελληνική κουζίνα να ταξιδέψει ακόμη πιο μακριά, με σεβασμό στην παράδοση και με έμπνευση από τις ρίζες μας. Άλλωστε, οι ελληνικές συνταγές είναι ένας ανεξάντλητος θησαυρός που θα μπορούσε να εμπνέει ασταμάτητα τους chefs όλου του κόσμου.

Ένα επεισόδιο γεμάτο ιστορία, κουλτούρα, τεχνικές αξίες και πρώτες ύλες από κάθε περιφέρεια της χώρας. Από την Ήπειρο μέχρι την Κρήτη και από τη Θράκη ως τα Δωδεκάνησα, η Ελλάδα απέδειξε ότι η κουζίνα της δεν είναι μόνο γεύση, αλλά και πολιτιστική κληρονομιά.

Εν ολίγοις, ήταν μια εμπειρία ζωής. Για εμένα, αυτή η τιμητική πρόταση ήταν πολύ μεγάλη ευθύνη – αλλά και βαθιά συγκινητική.

Αργυρώ